العاصفة «أوتو» تضرب إنجلترا واسكتلندا وويلز وتغرق آلاف المنازل في الظلام

تعاني آلاف المنازل في اسكتلندا وويلز من انقطاع التيار الكهربائي رغم المحاولات الحثيثة لإعادتها بعد أن ضربت العاصفة أوتو تلك المناطق، حسبما أفادت شبكة «بي بي سي» البريطانية.

وأضافت الشبكة البريطانية: «تفاديا لانقطاع المواد الغذائية عن بعض المناطق، أرسلت هيئات الإغاثة المؤن إلى المناطق الأكثر تضررا».

اسكتلندا تنشر تحذيرات من الثلوج والجليد

ونشرت اسكتلندا تحذيرات من الثلوج والجليد في الأجزاء الوسطى من الشمال البريطاني، وتوقع مكتب الأرصاد الجوية أن تكون الرياح مصحوبة بهطول الأمطار الغزيرة التي تشمل مناطق عديدة في الشمال وفي ويلز.

وبلغت سرعة الرياح 80 ميلاً في الساعة وألغيت رحلات القطارات والطائرات وأدى انقلاب الشاحنات إلى إغلاق عدد من الطرق في شمال إنجلترا.

وانقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل في اسكتلندا وإنجلترا، وتجري المحاولات لإصلاح الأضرار التي سببتها الرياح.