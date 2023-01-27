عاصفة استوائية تتسبب في مقتل 16 شخصًا بمدغشقر

قال مكتب إدارة المخاطر والكوارث التابع للحكومة في مدغشقر، إن الأمطار الغزيرة التي أعقبت العاصفة الاستوائية «تشينيسو»، قتلت 16 شخصا وتم الإبلاغ عن 17 شخصا في عداد المفقودين، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

ووصلت العاصفة إلى الأرض يوم 19 يناير الماضي، وهي الأولى في عام 2023 ضمن سلسلة سنوية من العواصف تتشكل عادة في المحيط الهندي قبالة ساحل الدولة الجزيرة.

الأمطار تتسبب في نزوح 60 ألف شخص

وقال المكتب في بيان أمس، إن 3 أشخاص لقوا حتفهم جراء العاصفة التي اجتاحت مدغشقر وأصابت 13 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة التي أعقبت رحيلها، وأضاف المكتب أن العاصفة عادت إلى البحر يوم الأحد الماضي وظلت قبالة مدينة موروندافا الغربية لأكثر من يومين، وذكرت إدارة الحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية بالمفوضية الأوروبية، في بيان أمس، أن العاصفة والأمطار تسببت حتى الآن في نزوح ما يزيد عن 60 ألف شخص وتدمير 13 ألف منزل و100 فصل دراسي.

العاصفة تقتل أكثر من 138 شخصًا

وتعرضت مدغشقر وموزمبيق في السنوات الأخيرة بشكل متكرر لعواصف وأعاصير شديدة دمرت المنازل والبنية التحتية والمحاصيل وشردت أعدادًا كبيرة من الناس.

وفي وقت سابق من يناير وفبراير من العام الماضي، ضربت 4 عواصف كبرى مدغشقر، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 138 شخصًا، وتدمير 124 ألف منزل وتشريد 130 ألف شخص.