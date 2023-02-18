المخرج محمد ياسين: طريقة رد أحمد زكي على التليفون اختلفت من فيلم لآخر

كشف المخرج محمد ياسين عن اكتشافه لأحد جوانب عبقرية الفنان الراحل أحمد زكي بعد وفاته بساعات قليلة، حيث طلب منه حينها الإعداد لمادة تليفزيونية من أفلام النجم الراحل لعرضها.

وفاة أحمد زكي

وقال محمد ياسين في الماستر كلاس المقام ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير المقامة داخل مركز الإبداع بالإسكندرية، والتي يديرها المخرج موني محمود، إنه كان مصدوما من وفاة أحمد زكي، ومع ذلك طُلب منه إعداد مادة فيلمية عن أبرز مشاهد أحمد زكي في أفلامه.

لقطات رد أحمد زكي على التليفون

وأضاف قائلًا: توجه الجميع إلى غرف المونتاج لاستخراج مشاهد لـ أحمد زكي، وفوجئت بأحد المساعدين يستخرج لقطات للفنان الراحل وهو يرد على الهاتف، فقلت بيني وبين نفسي «إيه المجنون ده؟».

وتابع: اكتشفت أن طريقة رد أحمد زكي على الهاتف تختلف من فيلم لآخر، وهنا يبرز اهتمام الممثل بأدق التفاصيل التي ربما تكون غير ملموسة للمتلقي».

تكريم الفنانة سما إبراهيم

وشهد حفل افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان الفيلم القصير تكريم الفنانة سما إبراهيم تقديرا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها في مجال الأفلام القصيرة، وأعربت الأخيرة عن سعادتها بهذا التكريم.

ومن المقرر أن تُختتم فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يوم الثلاثاء المقبل، داخل دار أوبرا الإسكندرية.