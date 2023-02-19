ما هي شروط قروض المشروعات متناهية الصغر للأفراد من بنك الإسكندرية؟

توفر البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، باقة من التمويلات المختلفة، وفقًا لاحتياجات المواطنين، مثل قرض تمويل المشروعات متناهية الصغر.

يقدم بنك الإسكندرية لعملائه، تمويلا مخصصا لتمكين المشاريع متناهية الصغر من خلال توفير التمويل اللازم لتنمية الأعمال.

وتستعرض «الوطن» خلال هذه السطور، مميزات وشروط قرض المشروعات متناهية الصغير من بنك الإسكندرية.

مميزات وشروط قرض المشروعات متناهية الصغير من بنك الإسكندرية

- مدة التمويل: تصل إلى 36 شهرا.

- قيمة التمويل: تصل إلى 50 ألف جنيه.

متطلبات التمويل المتطلبات الأساسية:

- عمر العميل: من 21 إلى 65 عاما.

- الحد الأدنى لمدة العمل: سنة واحدة على الأقل.

- يتطلب وجود ضامن.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من عقد الإيجار أو التمليك باسم العميل والدالة على ملكية أو إيجار مقر النشاط ومدة العقد لا بد أن تكون سارية حتى انتهاء مدة التمويل.

- فاتورة مرافق حديثة «غاز – كهرباء – تليفون» لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.

قرار البنك المركزي الأخير

كان البنك المركزي المصري، قد قرر في آخر اجتماع للجنة السيادة النقدية، تثبيت أسعار الفائدة، بعد إيقاف العمل بشهادة الـ25%.