«مسار إجباري» تقدم أغنية «شيزوفرنيا 2» حصريا على مسرح «صاحبة السعادة»

قدمت فرقة «مسار إجباري» لأول مرة أغنية «شيزوفرينيا 2» حصريا ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الفنانة الكبيرة إسعاد يونس.

الأغنية الجديدة من كلمات أحمد الراوي

وأشعلت فرقة «مسار إجباري» مسرح البرنامج خلال غنائهم الأغنية الجديدة، والتي من كلمات أحمد الراوي، وألحان هاني الدقاق، وتوزيع موسيقي «مسار إجباري»، وسط تفاعل مع الفنانة إسعاد يونس.

وقال هاني الدقاق، أحد أعضاء مسار إجباري، إن الفرقة أنتجت ألبومين وبعض الأغاني «السينجل» خلال الثماني سنوات الماضية.

اختيار كلمات الأغاني

ولفت إلى أن الفرقة تختار كلمات الأغاني بعناية لتكون مناسبة، متابعا: «ممكن أغنية متعجبش حد فينا فنحاول فيها تاني وتالت ورابع لحد ما تكمل، فممكن الأغنية الواحدة تستغرق مننا وقت طويل جدا، علشان بنجربها بكذا طريقة وكذا توزيع موسيقي ولحن».