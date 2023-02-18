منة جلال تعلن إقامة عزاء والدها الثلاثاء المقبل

كشفت الفنانة منة جلال، عن موعد ومكان عزاء والدها، وذلك بعد وفاته في ألمانيا، مساء الجمعة الماضي، بعد تدهور حالته إثر إصابته بمرض السرطان.

موعد ومكان عزاء والد منة جلال

وكتبت منة جلال، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «شكرا لكل أصحابي وحبايبي.. عزاء والدي الدكتور محمد مسعد يوم الثلاثاء في المنزل».

وكانت منة جلال، كشفت عن تطورات الحالة الصحية لوالدها، إذ كتبت عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «محتاجة من كل الناس تدعي لأبويا هو في حالة حرجة جدا وقلبي بيتقطع أني مش جنبه لأنه عايش في ألمانيا».

منة جلال تكشف صعوبة عملها في ظل وفاة والدها

وعن وفاة والدها، قالت: «يا رب أنا في أصعب لحظة في حياتي يا رب مطلوب مني يبقى عندي ثبات قدام أمي وأمسك نفسي قدامها وأطلع للجمهور أعرض المسرحية يا رب صبرني على اللي أنا فيه».