إكسترا نيوز: الجهات السيادية نجحت في تحرير المصريين المختطفين في ليبيا بتوجيهات رئاسية

أعلنت قناة «إكسترا نيوز» أنه بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت الجهات السيادية المصرية بالتنسيق مع أعيان وعوائل المنطقة الغربية الليبية في تحرير المصرييين الستة الذين كانوا مختطفين من إحدى عصابات البشر بليبيا.

وأصبح المصريون المحررون في ليبيا في مكان آمن، وجار اتخاذ الإجراءا ت اللازمة لإعادتهم من ليبيا لأرض الوطن تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجهت مصر الشكر لكل من أسهم في تحرير المصريين الستة، وفي مقدمتهم الجيش الليبي وأعيان وعوائل مدينة الزاوية ورئيس لجنة مكافحة الهجرة في البرلمان الليبي.