مراسل قناة القاهرة الإخبارية: تركيا تنتظر زلزالا بقوة تتخطى 7 ريختر

قال عمر أحمد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ فرق الإنقاذ في تركيا لا تزال تعمل على أرض الواقع، رغم أن الأمل تضاءل بشدة في العثور على ناجين تحت الأنقاض، لافتًا إلى أنّ هناك توقعات أن يكون هناك زلزال بقوة تتخطى 7 ريختر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»: «حاليا هناك فرق إنقاذ في مدينة أنطاكيا يحاولون الوصول إلى شخصين تحت الأنقاض اشتبه في سماع صوتهما، وهناك المعجزة الأخيرة التي حدثت في تركيا، وكانت بعد 296 ساعة، عندما جرى استخراج 3 أشخاص بينهم طفل وكانوا على قيد الحياة».

أزمة في الكاميرات الحرارية

وأوضح أن الكاميرات الحرارية، بعد مرور 12 يوما من الزلزال، بدأت تعطي أرقاما مغلوطة، وعلل ذلك بأن هناك تعفن للجثث، لافتا إلى عدد ضحايا الزلزال تخطي 40 ألف شخص، وأكثر من 108 آلاف شخص.

الزلزال المدمر

وتابع أن الجميع يتحدث الآن عن الزلزال المدمر الذي ينتظر أسطنبول، مشيرا إلى أن الخبراء أكدوا أن هذه المدينة تكتظ بالطاقة هو ما ينذر بالمخاطر، وهناك توقعات أن يكون الزلزال بقوة تتخطى 7 ريختر، مشيرا إلى أن بعض المواطنين الأتراك تحركوا من أجل الاطمئنان على مساكنهم وقدرتها على تحمل الطوارئ والكوارث مثل الزلزال، كما يوجد 93 مدرسة تحتاج إلى الترميم وأنها لن تستطيع تحمل قوة الزلزال وبالفعل تم العمل على إعادة بناء بعض الأقسام بها.