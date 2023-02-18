«تموين القاهرة»: تحرير 115 مخالفة للمخابز والمحلات اليوم

أكد اللواء دكتور عبد النعيم حامد، مدير مديرية تموين القاهرة ووكيل أول وزارة التموين، استمرار تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق محافظة القاهرة بقطاعاتها الأربعة بالتعاون والتنسيق مع إدارات ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم حيال المخالفين.

نتائج حملات مديرية التموين اليوم

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن حملات مديرية التموين اليوم أسفرت عن تحرير 115 مخالفة تموينية بقطاعات محافظة القاهرة الأربعة ما بين نقص في الأوزان ومخالفة في المواصفات وبيع بأزيد من التسعيرة بالنسبة للمخابز، وعدم الاحتفاظ بالفواتير وبيع سلع تموينية بالسوق السوداء.

تنفيذ الحملات التفتيشية

وأكد مدير مديرية تموين القاهرة، أنه تم التحفظ على كميات كبيرة من المضبوطات من السلع خلال تنفيذ الحملات التفتيشية، وشملت 4 أنابيب غاز، و22 جوال دقيق وزن 50 كيلو بإجمالي 1100 كيلوجرام دقيق، وضبط 19 جوال دقيق وزن 50 كيلو بإجمالي 950 كيلوجراما، وجرى تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

استمرار التصدي لأي محاولات لاحتكار السلع

وشدد حامد على أنه لا تهاون وغير مسموح بالمساس بقوت المواطنين والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، مؤكدا استمرار التصدي لأي محاولات لـ احتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

أرصدة الدقيق في المخابز آمنة

وأشار مدير مديرية التموين بالقاهرة إلى أن أرصدة القمح والدقيق التي تورد يوميا إلى المخابز آمنة، وتكفي سد جميع الاحتياجات، وتقوم المديرية بتعزيز الأرصدة أولا بأول، كما أوضح أن منافذ بيع السلع التموينية تم الصرف لها بنسبة 50% للشهر الجاري، وتعمل بصورة جيدة ويتم تعزيز الأرصدة من السلع التموينية على مستوى جميع قطاعات المحافظة أولا بأول ولا يوجد أي تقصير.

عرض الأسعار على السلع

وأشار إلى أنه جار متابعة منافذ المواطن أولا التي تعمل بالفعل ومتابعة مستوى الأسعار أولا بأول، والتأكد من عرض الأسعار على السلع داخل المنافذ، وأيضا التأكد من توافر السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والمكرونة واللحوم والخضراوات بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح أنه لا تهاون في حق المواطن مع استمرار المديرية في العمل بكامل طاقتها وجهدها من أجل محاربة الفاسدين وقطع يد كل من تسول له نفسه سرقة قوت المواطن.