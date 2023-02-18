4 مدن ضمن قائمة الأكثر دفئا في المحافظات غدا.. منها شلاتين

يعتدل طقس عدة مدن في صعيد مصر غدا الأحد، ويكسر البرودة المعتادة في شهر أمشير لتسجل درجات الحرارة الأكثر دفئا في مصر لتشرق شمسها نهارا وتنشر الدفء لأهلها وزوارها وتصل درجات الحرارة بها حتى 28 درجة مئوية نهارا و15 درجة مئوية مساء.

وتشهد 4 مدن غدا في المحافظات، طقسا حار نهارا ومائلا للبرودة ليلا وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عقب موجة باردة اجتاحت صعيد مصر وصلت بها درجات الحرارة العظمى 15 درجة مئوية والصغرى 4 درجة مئوية.

4 مدن في قائمة الأكثر دفئا

سجلت 4 مدن في محافظات صعيد مصر الطقس الأدفأ غدا الأحد وهي محافظة أسوان ومحافظة قنا ومحافظة الأقصر ومدينة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر.

وتنشر «الوطن» قائمة بأكثر المدن دفئا غدا الأحد في مصر وفقا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية:

شلاتين: تسجل درجات الحرارة العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 15 درجات مئوية

طقس أسوان غدا

أسوان تسجل درجات الحرارة العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 10 درجات مئوية

قنا: تسجل درجات الحرارة العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 7 درجات مئوية.

طقس الأقصر غدا

الأقصر: تسجل درجات الحرارة العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 8 درجات مئوية.