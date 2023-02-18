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11 سلعة بأسعار مخفضة بمعارض أهلا رمضان بالمحافظات.. الأرز بـ 12 ‏جنيها

كتب:

إحسان شعبان
10:41 م | السبت 18 فبراير 2023
أسعار السلع في معارض أهلا رمضان

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان افتتحت مديريات التموين والتجارة الداخلية بمختلف المحافظات معارض أهلا رمضان وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية، وذلك تحت رعاية وزارة التموين وفي إطار سعي الدولة لتوفير السلع بأسعار أقل من السوق المحلية وبجودة عالية.

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان 

وعن أقل الأسعار في معارض أهلا رمضان في المحافظات جاءت كالآتي.

- الأرز السائب بـ 12 ‏جنيها للكيلو

- الدقيق 15 جنيها

- التونة 15 جنيها

- الزيت 750 ملى بسعر 35 جنيها

- اللحمة البلدي 130 ‏جنيها،

- سعر كيلو السكر من 14.5 

سعر المكرونة الملكة  بـ10 جنيهات 400 جرام.

- العدس بـ21 جنيها 500 جرام

سعر الزيت الخليط في معارض  بـ30 و34 و36 جنيها 700 ملي.

- الشاي بـ33 جنيها العروسة 250 ملي.

- كيلو الفول بـ12 جنيها 

- كما يتراوح سعر الدقيق الفاخر بين 16 و17 جنيها.

- سعر كرتونة البيض تبلغ 86 جنيها.

- أسعار اللحوم السوداني ما بين 155 و135 جنيها.

إجراءات مشددة على معارض أهلا رمضان 

وتشهد معارض أهلا رمضان في مختلف المحافظات حملات رقابية مشددة من قبل الجهات المعنية للوقوف على مدى توافر السلع والالتزام بالأسعار التي أقرتها وزارة التموين.

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