أسعار اللحوم اليوم في معارض أهلا رمضان 2023.. تبدأ من 140 جنيها

تشهد أسعار اللحوم اليوم في معارض أهلا رمضان 2023 بالمحافظات، انخفاضًا ملحوظًا، وعروضًا مغرية في مختلف المنافذ، وذلك في مختلف أنواع اللحوم البلدي والمستوردة والسودانية، فضلًا عن اللحوم الضأن، والكبدة، وغيرها من مشتقات اللحوم، مما زاد الإقبال على شراء اللحوم من تلك المعارض.

وتستعرض "الوطن" أسعار اللحوم اليوم في معارض أهلا رمضان 2023 بالمحافظات، والتي تبدأ من 140 جنيهًا لكيلو اللحم البلدي، و115 جنيهًا لكيلو اللحوم السودانية، و80 جنيهًا لكيلو اللحوم المستوردة، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان 2023 الإسكندرية

وجاءت أسعار اللحوم اليوم في معارض أهلا رمضان 2023 بمحافظة الإسكندرية كالتالي:

أسعار اللحوم المجمدة اليوم: تتراوح بين 85 وحتى 110 جنيهات، بينما تباع خارج منافذ أهلًا رمضان بـ 140 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم البلدي الطازجة: تباع بـ 160 جنيهًا بدلًا من 220 جنيهًا لدى محال الجزارة.

أسعار اللحوم السودانية الطازجة: تباع بـ 135 جنيهًا بدلًا من 160 جنيهًا بباقي المنافذ.

سعر مصنعات اللحوم البلدي: بلغ 140 جنيهًا بدلًا من 180 جنيهًا.

أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان 2023 الشرقية

وفي محافظة الشرقية، أسعار اللحوم اليوم في معارض أهلا رمضان 2023، جاءت كالتالي:سعر كيلو اللحوم الطازجة السودانية: تسجل 135 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو اللحم البلدي: تتراوح بين 150 جنيهًا وحتى 160 جنيهًا.

أسعار اللحوم الضأن البلدي: تتراوح بين 165 وحتى 200 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم العجالي قطع: سجل 170 جنيهًا.

أسعار مشتقات اللحوم في معارض أهلا رمضان

سعر اللحم المفروم البلدي: سجل 170 جنيهًا للكيلو.

سعر الكبدة البلدي: سجل 185 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحم المفروم البرازيلي: سجل سعر الطبق وزن 500 جرام بسعر 60 جنيهًا.

إقبال على الشراء من معارض أهلا رمضان

وتشهد مختلف المحافظات، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، على معارض أهلا رمضان 2023، لشراء اللحوم، والدواجن، والأسماك، والسلع الغذائية الأساسية من سكر، وزيت، وأرز، ومكرونة، وشاي، وغيرها، فضلًا عن توفير مختلف أنواع ياميش رمضان بأسعار تنافسية، وتخفيضات تصل إلى 50% في بعض المنافذ.