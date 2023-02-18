إقبال كبير من الجمهور والسائحين على زيارة المتحف المصري بالتحرير

أعلنت إدارة المتحف المصري بالتحرير، أن هناك إقبال شديد من الزائرين والسياح على المتحف، موضحة أن ذلك يوضح مدى اهتمام المصريين والأجانب بالحضارة المصرية القديمة وأهميتها ومكانتها العريقة، بجانب الاهتمام بمعرفة ثقافة المصريين القدماء وحياتهم اليومية من خلال اللوحات الأثرية والقط الموجودة داخل المتحف.

عمليات ترميم مستمرة

وشهد المتحف المصري عمليات تطوير شملت قاعات العرض المتحفي، وفاترينات العرض، وبطاقات الشرح واللوحات الأرشادية، التي تشرح القطع الأثرية بشكل علمي سليم، وعمليات الترميم به مستمرة.

تطوير قاعات العرض لآثار تانيس

وشهد المتحف عمليات تطوير قاعات العرض لآثار تانيس في الجناح الشمالي للطابق العلوي من خلال مشروع «تطوير المتحف المصر»، الممول من الأتحاد الأوروبي، بالتعاون مع تحالف خمس متاحف أوروبية مُمثلة في متحف تورينو بإيطاليا، والمتحف البريطاني بلندن، ومتحف اللوفر بباريس، والمتحف الوطني للآثار بليدن، والمتحف المصري ببرلين،بالإضافة إلى وزارة السياحة والآثار المصرية.

150 ألف قطعة أثرية

ويعد المتحف المصري واحد من أكبر وأهم المتاحف على مستوى العالم، فهو يعد البيت الكبير الذي يضم 150 ألف قطعة أثرية، وسيظل المتحف مفتوحا لاستقبال الزائرين دون أي تأثر بافتتاح المتحف المصري الكبير.