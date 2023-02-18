وظائف طرحتها الحكومة في القاهرة والغربية.. الحق فرصتك قبل نهاية المهلة 

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة العديد من الوظائف الحكومية، من بينها وظائف قيادية خالية بديوان بمحافظة القاهرة، وأخرى قيادية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية.

وتأتي تفاصيل هذه الوظائف التي أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية الرسمية، على النحو التالي، وفقا لما نصت عليه مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية:

أولا: وظائف حكومية خالية بديوان محافظة القاهرة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة احتياج محافظة القاهرة، لشغل عدة وظائف قيادية بها، وهي وصف الوظيفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية، ومدير عام الإدارة العامة للمتابعة الميدانية، ورئيس الإدارة المركزية للمتابعة والرقابة، ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، ومدير عام الشئون المالية والإدارية بنفق الأزهر، ومدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات ومدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني.

ويستطيع الراغبون في الالتحاق بهذه الوظائف، خلال الفترة من 2023/02/14 إلى 2023/03/16 نهاية الإعلان.

وصف الوظائف المطلوب شغلها

تتمثل المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات التقديم للوظائف المطروحة على النحو التالي:

1 – بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل، وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بـ الجهاز الإداري للدولة.

2- بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الادارى للدولة شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة عاليه معتمدة ومختومة.

2 – المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة.

3- مقترح وافٍ لتطوير الوظيفة «نسخة ورقية»، على أن يرفق نسخة من المقترح التطويري على أسطوانة مدمجة CD.

وتكون المستندات المقدمة مكونة من عدد «7» ملفات «أصل + 6 صور» مدون على كل ملف «اسم المتقدم / جهة العمل / رقم التليفون»، وأن يرفق بها «عدد 7 صور شخصية» حديثة مقاس 4×6، و «عدد 7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية»، وسيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

ثانيا: وظائف حكومية خالية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية

1- مديرعام مستشفى (أ) مستشفى المحله العام.

كما شهد الأسبوع الماضي، إعلان الحكومة ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن احتياج مديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية ، لشغل العديد من الوظائف الحكومية الشاغرة بها وهي على النحو التالي :

التقديم لهذه الوظائف خلال الفترة من 2023/02/12 إلى 2023/03/15 ، وهي كما يلي: مديرعام مستشفى (أ) مستشفى المحله العام.

وصف الوظيفة المطلوب غلها

يختص شاغل هذه الوظيفه بالاشراف على الاعمال الطبيه والاداريه بالمستشفى، ويشرف اشرافا عاما على العاملين بالمستشقى، وله حرية التصرف فى معاجة الموضوعات، ويتلقى التعليمات الفنية في مجال الطب العلاجي من المديرية.

ويقوم بالمرور على عيادات وأقسام المستشفى ومتابعة العمل اليومى للعاملين لحسن سير العمل، ويقوم برئاسة مجلس ادارة المستشفى، ومتابعة الطوارىء والإسعاف وتنظيم النوبتجيه بين الأطباء وهيئات التمريض والفنيين، ويقوم بتجهيز المستشفى بالمهمات والآلات والأدوية التي يحتاج اليها، ويشرف على إعداد التقارير والبيانات والإحصائيات الخاصة بالنشاط، ويشرف على تنفيذ البرامج التدريبية في دائرة الاختصاص.

طريقة التقديم للوظيفة

تسلم الطلبات والمستندات مستوفاه باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمديرية التنظيم والإدارة محافظة الغربية – أمام بوابة استاد طنطا الرياضي يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا، ولنتقبل الطلبات التي ترد قبل النشر أوبالبريد أو بعد الميعاد المحدد.

2- مديرعام الإدارة العامة للشئون العلاجية والخدمات المكملة

التقديم للوظيفة من 12/ 2 /2023 إلى 15 / 3 / 2023.

اختصاص شاغل الوظيفة

يختص شاغل هذه الوظيفه بالإشراف على إعداد الدراسات والبحوث والاشتراك في وضع الخطط اللازمة للإدارة العامة والقيام بالتوجيه والإشراف وتقييم الأعمال.

ويخضع شاغل الوظيفة للتوجيه العام من مدير المديرية، يشرف إشرافا عاما على خطط الإدارة العامة، ومتابعة تنفيذ العمل على توفير الإمكانيات وتوجيه الدراسات والبحوث في مجال الإدارة العامة للشئون العلاجيه والخدمات المكملة، الإشراف على إعداد ومتابعة تنفيذ خطه متكاملة لإعداد كوادر متخصصه في مجالات الإدارة العامة على مستوى المديرية، وعلى ضوء الخطة العامة المعدة بالوزارة، اعتماد البرامج التدريبية في هذا المجال، تنظيم العمل بين الإدارات الأخرى.