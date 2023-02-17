خريطة قطع الكهرباء لمدة أسبوع في المنصورة.. اعرف المواعيد والمناطق المتأثرة

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة، بمحافظة الدقهلية، برئاسة المحاسب سيد حسين النخيلى رئيس حي غرب المنصورة، بناء عن إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بأنه سيتم فصل الكهرباء وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة، السبت 18 فبراير 2023 لمدة 5 ساعات من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا، لإجراء أعمال الصيانة بأماكن متفرقة وتوقيتات مختلفة على أن يتم الفصل لمدة ساعة واحدة للفصل الواحد، وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

وبحسب بيان حي غرب المنصورة، فإن المناطق المتأثرة التي سيتم قطع الكهرباء عنها لإجراء أعمال الصيانة على مدار الأسبوع المقبل.

خريطة قطع الكهرباء في حي غرب المنصورة الأسبوع المقبل

يوم السبت الموافق 18 فبراير 2023 المناطق المتأثرة قطع الكهرباء لإجراء أعمال الصيانة هي: منطقة شارع بورسعيد أمام الجمعية الشرعية، وشارع السيد سليم.

يوم الأحد 19 فبراير 2023 المناطق المتأثرة قطع الكهرباء لإجراء أعمال الصيانة هي: منطقة شارع سكة سندوب ميدان الشيخ حسانين، وشارع ستوتة من محمد فتحي

يوم الإثنين 20 فبراير 2023 المناطق المتأثرة قطع الكهرباء لإجراء أعمال الصيانة هي: منطقة الزعفران، وشارع محمد فتحي

يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 المناطق المتأثرة قطع الكهرباء لإجراء أعمال الصيانة هي: منطقة شارع الخلا - شارع محمد فتحي

يوم الأربعاء 22 فبراير 2023 المناطق المتأثرة قطع الكهرباء لإجراء أعمال الصيانة هي: منطقة الزعفران، وشارع محمد فتحي.

يوم الخميس 23 فبراير 2023 المناطق المتأثرة قطع الكهرباء لإجراء أعمال الصيانة هي: منطقة شارع الجلاء من ميدان مشعل، شارع السيد سليم من محمد فتحي.

خريطة قطع الكهرباء يوم السبت في المنصورة

وأوضح البيان أنه سيتم الفصل الشامل لإجراء الصيانة على السكشن 7/6/5 بمحطة محولات غرب المنصورة (لوحة الجامعة القديمة- لوحة توزيع الكلى) يوم السبت الموافق 18 فبراير من الساعة السادسة صباحا الى التاسعة صباحا من نفس اليوم.

والمناطق التي سيتم الفصل عنها بنطاق هندسة غرب المنصورة هي: «جزء من شارع المشاية – جزء من شارع الجمهورية من أول العباسي حتى نهاية الجامعة - شارع الثانوية - شارع منتصر- شارع الجلاء من أول مستشفى الصدر حتى الجامعة - شارع كلية آداب- شارع النخلة - شارع جلال الدين – منطقة حي الجامعة- شارع جيهان بالكامل - شارع اسكندر صوصه – شارع المدير - شارع أحمد ماهر - جزء من شارع محمد فتحي – تقسيم الزعفران – جزء من المشاية والجمهورية».

وأهابت رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التى تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.