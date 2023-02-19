«القوى العاملة» تعلن عن وظائف شاغرة لمحاسبين من الجنسين بالمحافظات

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن وظيفة محاسبين في عدد من المحافظات لخريجي كلية التجارة ولذوي الهمم أيضًا، مشيرة إلى توافر عدة شروط.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يوجد بعض الوظائف المتاحة للمحاسبين منها في القاهرة الكبرى، إذ تطلب شركة بروفيشنال جروب، 2 محاسب من الجنسين، بشرط أن يكونا من ذوي الهمم.

ومن بين تلك الوظائف التي أعلنتها القوى العاملة، وظيفة شاغرة لمحاسب تكاليف، في شركة الميكانيكيون العرب للصناعات الهندسية، في مدينة نصر، بشرط أن يكون المتقدم لديه خبرة من 5: 7 سنوات، ومتاح أن يتقدم محاسبون من الجنسين.

وظائف خالية بالمحافظات

كما تطلب شركة البيان للكاوتش 2 محاسب، في المنطقة الصناعية خلف مصنع المكرونة في محافظة الشرقية، وسيتم تحديد الراتب حسب المقابلة، ويوجد 3 وظائف متاحة لمحاسبين في مستشفى الرحمة، في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بشرط وجود خبرة 3 سنوات على الأقل، على أن الراتب 3000 جنيه.

وظائف خالية

كما أعلنت وزارة القوى العاملة عن وظائف أخرى لمحاسبين، في شركة الشديد لإنتاج البلاستيك، في المنطقة الصناعية الأولى، بمحافظة القليوبية، حيث مطلوب 2 محاسب، بشرط وجود خبرة من 2 إلى 5 سنوات، وسيتم تحديد الراتب حسب المقابلة.