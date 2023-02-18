حسن المستكاوي: محمد حسنين هيكل أحد نجوم الصحافة.. وقرأت له في طفولتي

قال حسن المستكاوي، الكاتب الصحفي والناقد الرياضي، إنه كان يحلم بالعمل في جريدة الأهرام لكنه سافر 10 سنوات للخارج، إلى أن عاد للأهرام مرة أخرى، متابعا: «أعتبر مؤسسة الأهرام بيتي الثاني».

نجم من نجوم الصحافة

وأوضح «المستكاوي»، خلال حواره في برنامج «ملعب الفن»، الذي يقدمه الإذاعي مصطفى عمار، على راديو «أون سبورت إف إم»، أن الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل كان نجما من نجوم الصحافة، وأحب قراءة ما يكتبه، متابعا: «الأهرام كان يباع في الستينيات.. اقرأ هيكل واقرأ المستكاوي وكانا الاسمين الأشهر آنذاك، ولكن هيكل قبل ما يكون الصحفي القدير الذي يطربني بمقالاته كان بالنسبة لي السلطة والقوة وعبد الناصر والكاريزما والخطابات، وتأثرنا جدا بما كتبه هيكل وبما كان يقوله عبد الناصر في أحاديثه».

علاقته بالرئيس الراحل عبد الناصر

وتابع حسن المستكاوي: «سألت هيكل عن علاقته بالرئيس الراحل عبد الناصر، وقالي لما كنا نبقى لوحدنا كنت أقوله يا جمال لأننا كنا أصدقاء ولكن أمام الناس كنت بناديه بالرئيس.. وبدأت قراءة مقالات هيكل وكتبه وأنا في طفولتي، وكنت حريص على قراءة كل ما يكتبه، وكنا مهتمين بالأحداث الوطنية منذ زمن بعيد».

وأكد حسن المستكاوي أن الجيل القديم كان يحب القراءة ويشاهد الكرة ويتابع المسرحيات، ولكن الآن الوضع اختلف وتراجعت تلك الأمور وتصدرت كرة القدم المشهد وأصبحت أكثر شبابا، مضيفا: «كنت منبهر بماتشات الأهلي والزمالك في الستينيات ولكن حاليا الماتشات اختلفت وتطورت».