العثور على جثة شاب بمدخل قرية المراشدة في قنا

عثر الأهالي في قرية المراشدة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، صباح اليوم الأحد، على جثة شاب ملقاة على الطريق الصحراوي بجوار مدخل قرية المراشدة بمركز الوقف شمال محافظة قنا.

جثة على الطريق الصحراوي بقنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة على الطريق الصحراوي بجوار مدخل قرية المراشدة في مركز الوقف.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقنا ومعها سيارة إسعاف، وتبين بعد الفحص العثور على جثة شاب في الثلاثينات من العمر بها طلقات نارية نجم عنها كسور في الجمجمة، بجوار مدخل قرية المراشدة الصحراوي في مركز الوقف.

وتبين أن الشاب المتوفى إثر طلقات نارية في الرأس، ويرتدي «قميص أبيض وبنطلون»، وجرى نقله إلى مستشفى الوقف المركزي.

وتكثف مباحث مركز شرطة الوقف من جهودها لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء مقتل الشاب وكشف هويته، وتقديم المتهم في الواقعة للمحاكمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة القاتل

وقال فاروق السيد، محام، إنه وفقا للمادة الثانية لقانون الإجراءات القانونية الجنائية، فإن القاتل يواجه عقوبة الإعدام شنقا.