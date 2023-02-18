مصرع طالبة متأثرة بإصابتها في حريق منزل بمحافظة قنا

لقيت طالبة مصرعها اليوم السبت، متأثرة بإصابتها في حريق منزل بمركز قوص جنوب قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بالحريق

تلقى مرفق إسعاف قنا إخطارا من غرفة العمليات بقنا يفيد بمصرع طالبة في حريق منزل متأثرة بإصابتها، بقرية المخزن التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف قنا إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع «حنان. س.ع»، 17 عاما، متأثرة بالحريق الذي أصابها في جسدها، ونقلت هيئة الإسعاف الجثة لمشرحة مستشفى قوص.

حروق من الدرجة الأولى

وتبين بحسب التحريات الأولية إن المصابة أصيبت بحريق من الدرجة الثانية والأولى في مناطق متفرقة في جسدها على خلفية وجود حريق في منزل والدها، وقبل إسعافها توفيت.

وانتقلت لجنة من مجلس مدينة قنا وفريق البحث لمعرفة أسباب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.