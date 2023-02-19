أسعار اللحوم اليوم.. تبدأ بـ145 جنيها في منافذ الدولة

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، يوميا، أطنانا كبيرة من جميع أنواع اللحوم والسلع الغذائية، والوضع ذاته بالنسبة لوزارة الزراعة، وذلك في منافذ الدولة الحكومية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، لتوفير ما يحتاجه المواطنون يوميا، وفيما يلي رصدا لـ أسعار اللحوم اليوم الأحد.

أسعار اللحوم اليوم

وفي السطور التالية، نرصد أسعار اللحوم اليوم في جميع منافذ الدولة، سواء المنافذ التابعة لوزارة التموين او منافذ وزارة الزراعة.

أسعار اللحوم في أهلا رمضان ومنافذ وزارة التموين

- تراوح سعر اللحوم البلدي من 160 إلى 175 جنيهًا للكيلو.

- سعر اللحم الضأن الطازجة نحو 175 جنيهًا.

- سعر الكيلو للحوم السوداني الطازجة نحو 165 جنيهًا.

- كيلو اللحم المفروم السوداني نحو 145 جنيها.

أسعار اللحوم في محلات الجزارة

- تراوح سعر كيلو اللحم البتلو بين 260 و280 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو اللحم المفروم بين 225 و235 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الكبده بين 250 و260 جنيهًا.

- تتراوح سعر كيلو السجق البلدي بين 200 و210 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البوفتيك بين 260 و280 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة الزراعة

- تراوح سعر كيلو اللحم البلدي الطازج 180 حتى 185 جنيها.

- كيلو البوفتيك 180 جنيها.

- كيلو الكبدة البلدي الطازجة 180 جنيها.

- كيلو اللحم المفروم البلدي 180 جنيها.

- كيلو السجق البلدي 175 جنيها.

- كيلو اللحم الضأن الطازج 175 جنيها.