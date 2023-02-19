إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالوراق

أصيب 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص في الوراق، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة لهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة.

بداية البلاغ

وعن تفاصيل الحادث، كانت البداية بتلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء أحمد خلف نائب، مدير المباحث، بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الوراق.

إصابة 9 أشخاص بالحادث

وتبين من خلال تحريات الشرطة في الحادث، أنّه في أثناء سير سيارة ميكروباص بها 9 أشخاص، بسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة في يد قائدها نتج عنها انقلاب الميكروباص، وحدوث إصابات عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، ورفعت آثار الحادث.

وأعاد رجال المرور الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.