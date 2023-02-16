توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، مشيرة إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية.

وحول توقعات طقس 72 ساعة المقبلة، توقعت هيئة الأرصاد أن يسود خلال الأيام المقبلة طقس بارد صباحا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتتراكم الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

توقعات طقس 72 ساعة المقبلة

ويتوقع خبراء «الأرصاد»، سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، إضافة إلى نشاط للرياح على معظم المناطق، إضافة إلى شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

ويتوقف سقوط الأمطار بداية من بعد غد السبت، فيما تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الجمعة 17 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 18 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 20 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 08.

درجات الحرارة السبت 18 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 19 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 21 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12.

درجات الحرارة الأحد 19 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 21 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 13.