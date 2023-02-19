افتتاح الموسم التاسع من المسابقة الوطنية لرواد العلم بجامعة حلوان

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، فعاليات الموسم التاسع من المسابقة الوطنية لرواد تطبيق العلم في مصر «SOLE»، والتي تُعقد لأول مرة بجامعة حلوان.

وفي كلمته، رحب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بالحضور من الجامعات المصرية المختلفة، مؤكداً أهمية المسابقة التي تعد أكبر حدث سنوي يجمع المتخصصين في مجالات التكنولوجيا الحيوية، مشيرًا لأهمية كليات العلوم والكليات العلمية التي تعد منبع العلماء وأساس بناء الأنسان، وتحدث عن أهمية البيوتكنولوجى وتطبيقاتها المختلفة، ووجه كلمة للشباب داعيًا إياهم لضرورة الثقة في أنفسهم وتطوير أفكارهم والعمل عليها بجد.

مشاركة أكثر من 600 طالب

وعُقدت المسابقة بمشاركة أكثر من 600 طالب وباحث في محاور المسابقة العلمية المختلفة من 15 جامعة مصرية، وهي جامعات حلوان، والقاهرة، وبنها، والمنصورة، والأزهر، وطنطا، ودمياط، وMUST, MSA، وبدر، وبدر بأسيوط، والجلالة.

واشتملت المسابقة على عدة محاور مختلفة، هي مناظرة علمية، ودراسة حالة، ومهارات العرض التقديمي، ومشاريع تخرج، وبوستر علمي، وريادة أعمال، وتضمن اليوم أيضا عدد من المحاضرات القيمة بمجال البيوتكنولوجي ومجالات فرص العمل.

دعم تحقيق أهداف التنمية

وقدم الدكتور إيهاب عبد الرؤوف مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بالجامعة تعريفًا للمشاركين عن حاضنة أعمال «Biocluster»، والتي تخدم رواد الأعمال بمجال التكنولوجيا الحيوية، وكذلك عن مشروع «سفير» لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشارك برنامج البيوتكنولوجى بكلية العلوم جامعة حلوان بمحاور المسابقة المختلفة، واستطاع الفوز بثلاث جوائز، وهي المركز الأول عن عرض تقديمي للطالب زياد طارق، والمركز الثالث عن مشروع علمى للطلاب كرلس هاني، ونادي عمرو، والمركز الثالث عن ريادة أعمال للطلاب أشواق محسن ويوستينا ميلاد وفيرونيكا رامي.