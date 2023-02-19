صمود مدينة تركية قريبة من الزلزال المدمر.. لم يسقط فيها قتيل أو مبنى

ذكر موقع «Diken» التركي الإخباري، أن مدينة «إرزين» التركية تمكنت من الصمود أمام زلزال شرق المتوسط، الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة، يوم 6 فبراير الجاري، على الرغم من أنها أقرب من مدن ولاية هاتاي الواقعة في جنوب البلاد.

المدينة تبعد 50 ميلا عن مركز الزلزال

وأضاف الموقع، أن «إرزين» تقع على بعد 50 ميلا عن مركز الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، مشيرا إلى عدم سقوط قتلى أو انهيار مبانٍ بشكل كامل في المدينة، وذلك على الرغم من قوة الزلزال الذي أسفر عن مصرع أكثر من 46 ألف شخص، وإصابة ما يقرب من 108 آلاف في تركيا وسوريا حتى الآن.

سبب صمود مدينة «إرزين» التركية أمام الزلزال

ونقل الموقع عن رئيس بلدية «إرزين»، أوكيش إلماس أوغلو، قوله إن سبب صمود المدينة الصغيرة أمام الزلزال هو الالتزام بمعايير البناء المطبقة فيها، مضيفا أن المدينة مليئة بالمنازل ذات الطابق الواحد، إضافة إلى وجود بعض المباني السكنية.

وأشار «إلماس أوغلو»، إلى أن الزلزال لم يتسبب في مقتل أو إصابة أي شخص، ولم ينهار مبنى واحد في المدينة، وأن هناك أضرار طفيفة في بعض المباني بسبب شدة الزلزال، مشددا على عدم التساهل تجاه البناء غير القانوني وعدم التراجع عن قرار هدم المنازل المخالفة.

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

يشار إلى أن حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا غير النهائية ارتفعت إلى أكثر من 46 ألف قتيل، وما يقرب من 108 آلاف مصاب، فضلا عن عشرات آلاف المشردين، وانهيار آلاف المباني في البلدين، حسبما ذكرت قناة «العربية» الإخبارية، أمس السبت.