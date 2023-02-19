تفاصيل المشروع القومي لرصف الطرق بعد الانتهاء من تنفيذ 121 مشروعا

كشف تقرير رسمي، تفاصيل المشروع القومي لرصف الطرق المحلية، والذي جرى إطلاقه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البحري، موضحا أنه يجر العمل في المرحلة الأولى من المشروع في نطاق 12 محافظة بعدد 207 مشروعات بتكلفة 2 مليار جنيه، والانتهاء من تنفيذ 121 مشروعا.

إطلاق المرحلة الثانية للمشروع القومي

وأضاف التقرير الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه جرى إطلاق المرحلة الثانية للمشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات بتكلفة 5.3 مليار جنيه، وتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري مع عدد 3 محافظات لقيام الهيئة بطرح وإسناد والإشراف على تنفيذ مشروعات وهي محافظة المنوفية «المرحلة الثانية» بعدد 78 مشروع بإجمالي تكلفة 153.4 مليون جنيه وتم نهو عدد 20 مشروع بتكلفة 40 مليون جنيه.

توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة

كما جرى الإشراف على تنفيذ مشروعات محافظة الفيوم «المرحلة الثانية» بعدد 47 مشروع بإجمالي تكلفة 216.98 مليون جنيه، ومحافظة أسيوط بعدد 10 أحياء بإجمالي تكلفة 271.4 مليون جنيه.

خطة تطوير الطرق والكباري سواء الرئيسية أو الطرق المحلية، تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة وبما له من مردود إيجابى على الاقتصاد القومى والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين.