انطلاق مسابقة أوائل الطلبة الثانوية العامة بالبحر الأحمر

انطلقت فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، اليوم الأحد، على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة البحر الأحمر، في قاعة مدرسة رويال الجيل الصاعد بمدينة الغردقة، تحت إشراف هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

أوائل الطلبة الثانوية العامة بالبحر الأحمر

وكشف هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» اليومن انطلاق مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية العامة بالبحر الأحمر تحت شعار «الاتحادات الطلابية والمشروعات القومية في ظل الجمهورية»، بحضور عدد من موجهي وقيادات التعليم بالبحر الأحمر، وبمشاركة أعضاء توجيه عام التربية الاجتماعية، بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

مسابقة أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية

وأوضح أنه يتنافس في المسابقة 4 مدارس تمثل الإدارات التعليمية لمدن الغردقة ورأس غارب وسفاجا والقصير، وسيتم إعلان الفائز عقب انتهاء المسابقة مباشرة ليمثل محافظة في المسابقة التي ستجرى على مستوى الجمهورية.

لجنة تحكيم أوائل الطلبة الثانوية العامة

وأشار وكيل تعليم البحر الأحمر أن أعضاء لجنة التحكيم من موجهي عموم المواد الدراسية، مؤكدا على أهمية المنافسات والمسابقات نحو تميز طلاب مدارس البحر، لافتاً إلى الدعم الذي يوليه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، للعملية التعليمية.