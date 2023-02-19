انقلاب سيارة نقل محملة بالسماد على الطريق الإقليمي بالمنوفية 

تمكنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة المنوفية، من رفع سيارة نقل بمقطورة محملة بالسماد بعد انقلابها أمام نزلة الطريق الإقليمي بأشمون في محافظة المنوفية، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث فور تلقي الإخطار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل حادث انقلاب سيارة نقل سماد في المنوفية

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز أشمون تبين انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بالسماد نتيحة اختلال عجلة القيادة واصطدامها بحاجز خرساني بعد سؤال سائق السيارة ويدعى «ط. ر»، مقيم بمحافظة الغربية، وتحرر محضر رقم 2449 إداري مركز أشمون، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث من على الطريق.

إخطار بانقلاب سيارة نقل

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بانقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بالسماد أمام نزلة الطريق الإقليمي بقرية شما، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم رفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.