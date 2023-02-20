سام عادل عن مسلسل «تياترو»: حلم تحول إلى حقيقة لدعم المواهب

تشارك الفنانة الشابة سام عادل، في مسلسل تياترو، الذي يقود بطولته أكثر من 20 موهبة جديدة، وذلك في تجربة فريدة من نوعها في عالم الدراما بإشراف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف إظهار المواهب ومنحها الفرص الكاملة للتعبير عنها وبالتنسيق مع نقابة المهن التمثيلية، ويعرض حاليًا على قناة cbc في الساعة 8 مساءً، وcbc دراما في الساعة 11 مساءً وذلك من يوم السبت للأربعاء.

مساحة كبيرة للوجوه الجديدة

وعن هذه التجربة في «تياترو» قالت سام عادل في تصريحات لـ«الوطن»، إنها من الخطوات الجريئة وبمثابة مخاطرة تحمست لها «المتحدة للخدمات الإعلامية» بهدف دعم المواهب الفنية ومنح مساحات للوجوه الجديدة لإظهار موهبتهم بشكل حقيقي، متابعة: بداية الفكرة كانت من خلال مشروع تخرج بالمعهد من إخراج دكتور أشرف زكي، عن احياء المسرحيات القديمة مثل «مدرسة المشاغبين، عشان خاطر عيونك، ريا وسكينة» كل طالب اختار مشهد من مسرحية، وبعد انتهاء الامتحانات قال لنا العمل مستمر وبالفعل عرضنا في محافظة سوهاج.

مفاجآة كبيرة

واستطردت قائلة: دكتور أشرف زكي أخبرنا أن هذا المشروع سيتحول إلى عمل درامي، مفاجأة كبيرة وحلم يتحقق ودعم لنحو 22 موهبة فنية جديدة ومنحها فرصة كبيرة، شكرًا لكل القائمين على هذا العمل الفريد من نوعه، وللمخرج رؤوف عبدالعزيز ودعمه المستمر لنا.

وعن شخصيتها بـ«تياترو» قالت سام عادل، إنها تجسد شخصية فريدة من أحفاد الفنان عبدالعزيز مخيون، فتاة عاشقة للسوشيال ميديا، طول الوقت بتصور لايف وتبيع منتجات العناية بالبشر أشبه بالبلوجر، وهناك قصة تجمعها مع عطية الذي يعما نجارًا بالمسرح، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.