يوسف الأسدي: مسلسل «تياترو» منح الفرصة لـ20 وجها جديدا

قال الفنان الشاب يوسف الأسدي، إن مسلسل «تياترو» الذي يُعرض حاليًا على شاشة قناة «cbc»، من التجارب الجيدة والمميزة في عالم الدراما، خصوصًا أن العمل اعتمد على ما يزيد عن 20 موهبة من أبناء أكاديمية الفنون.

وذكر «الأسدي»، أن السوق الفني دائمًا ما يحتاج لوجوه جديدة تبحث عن فرص لتقديم ما لديها، معربًا عن أمنيته في تكرار هذه التجربة وفتح الأبواب أمام أصحاب المواهب أسوة بـ«تياترو».

وأشار يوسف الأسدي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه يجسد خلال أحداث «تياترو» شخصية «سيف»، وهو شاب عاشق للفن، ولديه شغف طيلة الوقت لتحقيق حلمه، متابعًا: «من أقرب الشخصيات لقلبي، ويجمعنا نفس الشغف والحلم، ونتشابه في البدايات والعمل بالفن والإخراج، ويجمعنا الهدوء والتركيز، وتعلمّت من الدور الذي أجسّده التحكم في المشاعر وكيفية إدارة المواقف».

تجربة مميزة في الدراما

واستطرد قائلًا: محظوظ بالمشاركة في مسلسل تياترو، خصوصًا أنها المرة الثانية التي أتعاون فيها مع المخرج رؤوف عبدالعزيز، بعد مشاركتي معه في مسلسل «الطاووس» عام 2021 وتجسيد شخصية محامي، وكان بمثابة نقلة كبيرة في حياتي، ومن ثم تكرار التعاون بشكل جديد ومختلف يجعلني متحمسًا لاستقبال ردود الأفعال.

كواليس التصوير

وعن كواليس تصوير مسلسل «تياترو»، أوضح أن الأمر أشبه بتجمع عائلي، في الوقت الذي يرتبط فيه العاملون بالمسلسل بصداقات وزمالة، سواء في سنوات الدراسة بمعهد الفنون المسرحية أو خارجه، وبالتالي هناك تعاون وقراءة للشخصيات «مذاكرة وضحك وسند ودعم، كلنا في ضهر بعض ومبسوطين بالتجربة والفرصة التي منحها لنا دكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والشركة المتحدة».

مواعيد وقنوات عرض مسلسل «تياترو»

مسلسل «تياترو»، سيناريو وحوار طارق علي، وإسماعيل إبراهيم، ومحمد علي، ومصطفى علي، وإخراج رؤووف عبدالعزيز، ويضم 22 موهبة جديدة بالتعاون مع نقابة الممثلين، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم صلاح عبدالله، وأحمد زاهر، وروجينا، ويعرض يوميًا من السبت للأربعاء في الساعة 8 مساءً على قناة «cbc»، وفي الساعة 11 مساءً على «cbc دراما».