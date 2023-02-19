3 طرق لاستثمار مدخراتك بعد استرداد قيمة شهادة الـ18%.. منها البورصة

تنتهي خلال أيام مدة شهادات البنك الأهلي المصري، والمعروفة بالشهادات البلاتينية، بأجل عام وفائدة 18%، وكذلك شهادات بنك مصر، والتي صدرت في مارس 2022، ويمكن لأصحاب الشهادات استرداد قيمتها تباعا حتى نهاية مايو المقبل.

وتستعرض «الوطن» 3 طرق لاستثمار المدخرات بعد نهاية مدة شهادات الـ18% وبلوغ موعد استحقاقها، بحسب تصريحات مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية؛ الدكتور عبد المنعم السيد.

الاستثمار في البورصة

قال الدكتور عبد المنعم السيد، إنَّ شراء أسهم شركات في البورصة المصرية يعد من بين أفضل الاستثمارات في الوقت الحالي، خاصةً في ظل انخفاض سعر السهم عن قيمته العادلة للعديد من الشركات، وقرب تنفيذ برنامج الطروحات باعتزام الحكومة ما يزيد عن 20 شركة.

وأضاف «السيد» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ الطروحات الحكومية ستنشط سوق الأسهم، وبالتالي تحقيق هامش ربح جيد عند شراء الأسهم كنوع من الاستثمار، ناصحاً بالاستثمار عبر صناديق الاستثمار والتي تديرها شركات متخصصة.

الاستثمار في الذهب

ويرى مدير مركز القاهرة، أنَّ الاستثمار في الذهب حالياً لا يزال بين الأوعية التي يلجأ إليها الأفراد لحفظ مدخراتهم، إذ يمكن لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة شراء جنيهات ذهب وإن كان يفضل شراء السبائك إذا كان حجم رأس المال يسمح بذلك.

شراء شهادات البنوك

وأكد أنَّ أصحاب شهادات الـ18% يمكنهم إعادة استثمار مدخراتهم في الأوعية البنكية المختلفة، خاصة الشهادات التي تتيحها عدة بنوك بأسعار فائدة تفضيلية، وأعلاها في الوقت الحالي يتراوح بين 18.5 إلى 17.5% بالبنوك الحكومية أو الخاصة.