كيف تلغي طلبات الصداقة المُعلقة؟.. خبير تكنولوجي يوضح طريقة سهلة وسريعة

مواقع التواصل الاجتماعي، هي أحد أكثر الطرق انتشارا بين المجتمعات، كونها تسهل عملية التواصل فيما بين الناس، ويرسل الكثير من الأشخاص طلبات صداقة لأصدقائهم أو أحد معارفهم عبر تطبيق «فيسبوك»، ولكن في أحيان كثيرة، لا تقبل طلباتهم في وقتها، أو حتى بعد مرور فترة زمنية طويلة.

ويريد الأشخاص الذين أرسلوا طلبات صداقة ولم تقبل، أن يلغوها، ولكن لا يعرف الكثير منهم الطريقة الأفضل لذلك، وتستعرض «الوطن»، أفضل طريقة لإلغاء الطلب بسهولة.

كيفية إلغاء طلبات الصداقة التي لم يستجب لها عبر «فيسبوك»

وقال المهندس أحمد طارق، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك بعض الطرق السهلة، لإلغاء طلبات الصداقة، التي لم يستجب لها الأشخاص، وهي من خلال لينك، يبحث الشخص على جوجل بعنوان، لينك إلغاء طلبات الصداقة التي لم يستجب لها عبر تطبيق «فيسبوك»، ويدخل الشخص عليه، وسيظهر له جميع الطلبات التي أرسلها منذ أن أنشأ حسابه على التطبيق، ويقوم بإلغائها.

كما أن «فيسبوك»، نفسه لا يمكن الحصول من خلاله على اللينك الخاص بذلك، وإنما عن طريق موقع البحث «جوجل».

الأفضل إلغاء طلبات الصداقة من تطبيق «فيسبوك»

وأشار خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، إلى أنه توجد طرق أخرى لإلغاء طلبات الصداقة ولكن الطريقة السابقة هي الأسهل، لأن الطرق الأخرى تحتاج إلى تحديث من وقت لآخر، ولكن من خلال هذا الرابط يسهل الأمر على الشخص.

وذكر المهندس أحمد، في تصريحات له مع «الوطن»، أنه يقترح أن تلغي شركة ميتا المسؤولة عن تطبيق «فيسبوك»، بإلغاء طلبات الصداقة، وتحويلها إلى متابعات فقط، لأنها تثير بعض مشاعر الكراهية لدى الأشخاص، وتجعلهم يشعرون بالحزن نتيجة عدم قبول الشخص الذي أرسل إليه طلبا ليكون صديقه عبر هذا التطبيق.

خبير تكنولوجي يتوقع إلغاء طلبات الصداقة عبر تطبيق «فيسبوك»

وأوضح خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، أنه يتوقع أن «فيسبوك»، خلال السنوات المقبلة، سيلغون طلبات الصداقة بشكل قاطع، لأن طلبات الصداقة لا تتعدى الـ5000 طلب، أما المتابعات ستكون بشكل أوسع، موضحا أن الأشخاص لا تقبل طلب الصداقة، بسبب كثرة أو الإشعارات على الهاتف.