مصرع وإصابة 6 أشخاص في تصادم عدد من السيارات بالإسكندرية

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين، في حادث تصادم عدد من السيارات على الطريق الدولي غرب الإسكندرية وجرى نقل الجثامين إلى المشرحة والمصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل حادث الطريق الدولي بالإسكندرية

البداية كانت بتلقي بلاغ بحادث الإسكندرية اليوم إلى شرطة النجدة بوجود حادث على الطريق الدولي اتجاه الإسكندرية وتوقف حركة المرور وجرى الدفع بسيارات الإنقاذ على الطريق وإبلاغ الإسعاف وبالمعاينة تبين اصطدام عدد من السيارات أسفرت عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

فتح الطريق بعد رفع حطام الحادث

قامت الأجهزة الأمنية، بفتح حركة المرور على الطريق الدولي أمام السيارات لمنع تعطل الحركة المرورية وإزالة آثار الحادث من الطريق وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة بالحادث.