قطع المياه ببعض قرى المنزلة وضعف الضغوط بالمطرية لمدة 9 ساعات الأربعاء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب يوم الأربعاء المقبل، لمدة 9 ساعات؛ بداية من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 5 مساءً، عن مدينة المنزلة وبعض القرى التابعة لها، وذلك لقيامها بأعمال الصيانة الدورية، وغسيل وتطهير الخزانات الأرضية الرئيسية بالمحطة الجديدة والقديمة بمرفق مياه المطرية بالمنزلة مما يتتطلب قطع المياه خلال فترة الأعمال.

المناطق المتأثرة بقطع المياه

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان، أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي: مدينة المنزلة، والفروسات، والعامرة، والجديدة، والطويل، والعزيزة، كما تضعف الضغوط بمدينة المطرية.

سبب الانقطاع

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال الصيانة الدورية، وغسيل وتطهير الخزانات الأرضية الرئيسية بالمحطة الجديدة والقديمة بمرفق مياه المطرية بالمنزلة، والأمر الذي يتطلب إيقاف المرفق خلال فترة الأعمال.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمالـ بالمناطق المتأثرة وفي حالة وجود شكاوى الاتصال بالخط الساخن على رقم 125.