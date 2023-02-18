قطع المياه عن مركز منية النصر في الدقهلية لمدة 13 ساعة اليوم.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع المياه اليوم السبت، لمدة 13 ساعة عن عدة مناطق بمركز منية النصر، وذلك لقيامها بأعمال صيانة خط مياه قطر 600 مم زهر أمام رافع البجلات، وناشدت المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

المناطق المتأثرة بقطع المياه اليوم في الدقهلية

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان صحفي، أن بداية الأعمال بدأت من الساعة 7 صباحا وتستمر حتى الساعة 8 من مساء اليوم السبت، وأن المناطق التي تأثرت بانقطاع المياه هي: «منية النصر –الوحدة المحلية بالبجلات – الوحدة المحلية بميت تمامة – ميت حديد – عزب منشأة الجمال».

سبب قطع مياه الشرب في منية النصر

وأرجعت شركة مياه الدقهلية، سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال صيانة خط مياه قطر 600 مم زهر أمام رافع البجلات بدائرة منية النصر

وناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال بالمناطق المتأثرة وفى حالة وجود شكاوى الاتصال بالخط الساخن علي رقم 125.