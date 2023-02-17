قطع المياه في ثلاث محافظات.. تعرف على الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بمحافظات «القاهرة - الدقهلية - كفر الشيخ»، للقيام بأعمال الصيانة اللازمة بالمحطات وتغيير المحابس وربط الخطوط.

أماكن انقطاع المياه بشرق القاهرة

في القاهرة، أكدت الشركة انقطاع المياه عن مناطق «حدائق القبة – حمامات القبة – شارع مصر والسودان – منشية الصدر بالكامل – قيادة حرس الحدود»، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم، وحتى الساعة السادسة صباح الغد، للقيام بأعمال تغيير محبس قطر 400 مم بشارع عبد المجيد سليم «كوبري القبة»، المجاور لسور المترو.

الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة

وطالبت الشركة في بيان، أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع لافتة الي الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة ويتم طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125

صيانة خط مياه قطر 600 مم زهر أمام رافع البجلات

وفي الدقهلية، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي انقطاع المياه عن مناطق «الوحدة المحلية بالبجلات – الوحدة المحلية بميت تمامة – ميت حديد – عزب منشأة الجمال – منية النصر»، اعتبارا من الساعة 7 من صباح الغد وحتى الساعة 8 من مساء نفس اليوم لمده 13 ساعة لافتة إلى أن سبب الانقطاع تنفيذ أعمال صيانة خط مياه قطر 600 مم زهر أمام رافع البجلات.

سبب انقطاع المياه عمل الصيانة اللازمة للمحطات والشبكات بفوة

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، في بيان لها إن الشركة بصدد قطع مياه الشرب عن مدينة فوه والقري التابعة لها غدا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية بعد ظهر نفس اليوم، لتنفيذ الصيانة اللازمة للمحطات والشبكات.