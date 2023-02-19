قطع المياه غدا عن طلخا بالدقهلية لمدة 12 ساعة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع المياه غدا الاثنين ولمدة 12 ساعة عن منطقة طلخا القديمة، تبدأ في الفترة من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 8 صباحا، وذلك لقيامها بأعمال صيانة محطة الصرف الصحي، وناشدت الجهات المعنية اتخاذ اللازم لتوفير المياه خلال فترة الانقطاع.

سبب قطع المياه غدا في الدقهلية

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان صحفي، أن قطع المياه غدا على طلخا القديمة سيبدأ من الساعة 8 مساء إلى الساعة 8 صباحا، وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال صيانة بمحطة الصرف الصحي الرئيسية بطلخا تقسيم غنام.

تدبير احتياجات المواطنين

وأهابت الشركة بالمواطنين والمصالح الحكومية والهيئات والوحدات المحلية والمخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، وفي حالة وجود شكاوى الاتصال بالخط الساخن على رقم 125 على مدار 24 ساعة.

ومن جهة أخرى، نبهت رئاسة مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية للإشارة الواردة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطاع طلخا، بأنه سيتم قطع المياه غدا عن المناطق «تقسيم غنام، طلخا القديمة، تقسيم المعلمين، شارع الشهيد عاطف الشرقاوي، حوض الجنينة الغربي»، وذلك غدا الاثنين من 8 مساء وحتى 8 صباح الثلاثاء.