عاجل.. قطع المياه عن «طلخا القديمة» بالدقهلية لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية، انقطاع المياه عن منطقة طلخا القديمة، اعتبارا من الساعة 8 مساء اليوم، حتى الساعة 8 من صباح الغد ولمدة 12 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، إلى أعمال صيانة بمحطة الصرف الصحي الرئيسية بطلخا تقسيم غنام، كما طالبت المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.