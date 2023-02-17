رئيس «تنمية الصعيد» لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: الدولة مهتمة بتطوير الوجه القبلي

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إنّ القيادة السياسية مهتمة بمحافظات الصعيد وتعويض أهلها عن العقود السابقة، لافتا أن الصعيد لم يحصل على مكانته الصحيحة على خريطة التنمية.

نتعاون مع أجهزة الدولة

وأضاف «صالح»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن نواة إنشاء هيئة تنمية الصعيد كانت بعد توجيه الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب في يناير 2017 بمحافظة أسوان، بإنشاء كيان يتعاون مع أجهزة الدولة سواء بإمكانياته الذاتية بتخطيط وتنفيذ المشروعات التنموية أو بالتعاون مع كل أجهزة الدولة والتنسيق ما بينهم.

وأشار إلى أنه منذ إنشاء الهيئة وحتى الآن وضعت الهيئة معايير للتخطيط، وتنفيذ مشروعات تنموية تعود بالخير وتحقق الرخاء والتنمية لكل محافظات الصعيد سواء بهيئة التنمية بمفردها أو بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة.

معرفة الميزات التنافسية بالمكان

وأوضح أنه قبل تنفيذ أي مشروع تجري زيارات ميدانية للمكان المزمع إنشاء فيه المشروع التنموي، وإجراء دراسات سواء عن المواطنين ومعرفة الميزات التنافسية الموجودة بالمكان، وما سيقدم لصالح للمواطنين سواء كانت مشروعات جديدة أو تطويراً لمشروعات تم تنفيذها من قبل أو تكامل وتناغم ما بين المشروعات.