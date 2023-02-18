أسعار الذهب العالمية تسجل هبوطا للأسبوع الثالث على التوالي

شهدت أسعار الذهب العالمية خسائر كبيرة للأسبوع الثالث على التوالي للعقود الآجلة، وسط دعوات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، إذ أثبت التضخم في الولايات المتحدة أنه أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا، وهو ما سيدفع المستثمرين لبيع الذهب وسحب أموالهم منه لوضعها في الدولار.

أسعار الذهب العالمية تخسر 1.60 دولار في أسبوع

وخلال نهاية التداولات العالمية، أمس الجمعة، استقر سعر الأوقية عند 1850.20 دولار، بانخفاض قدره 1.60 دولار خلال الأسبوع.

واستقر الذهب في العقود الأجلة يوم الجمعة عند 1850.20 دولار للأوقية، بانخفاض 1.60 دولار، بينما تم تداول العقود الفورية للذهب عند 1842.15 دولار للأوقية بارتفاع 5.66 دولار أمريكي.

ويعتبر المستثمرون أن الذهب أفضل وسيلة تحوط ضد التضخم ووعاء جيد لحفظ قيمة الأموال، بينما يرى آخرون أنه عبء في حالة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة أكثر، مما يؤدي إلى زيادة الدولار بدلاً من من ارتفاع قيمة الذهب.

هبوط أسعار الذهب

ووفق تقارير البورصات العالمية يتعرض الذهب لمزيد من الهبوط، مع ذلك، يجب أن يكون محدودًا حيث يبدو أن البنوك المركزية على استعداد لزيادة حيازاتها من السبائك، ويأتي ذلك مع زيادة التخوف من مخاطر الركود العالمي والذي قد يؤدي إلى بعض تدفقات الملاذ الآمن للذهب.

ومنذ ظهور البيانات المحدثة عن التضخم، بدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يستعدون لفترة طويلة من رفع أسعار الفائدة، حيث تشير الوقعات بالعودة إلى رفع معدل الفائدة بـ50 نقطة أساس في مارس المقبل.