سعر ومكونات وعروض كرتونة رمضان 2023.. تبدأ من 52 جنيها

اقترب موعد قدوم شهر رمضان 2023، وتبدأ جموع الأسر بالتحضير للشهر المبارك من خلال تجهيز كل الاحتياجات المختلفة من العناصر الغذائية والعصائر، والبعض الآخر يفكر في شراء المتطلبات الأساسية وتخزينها حتى يستخدمها طوال الشهر، ويتساءل العديد من المواطنين عن سعر ومكونات كرتونة رمضان 2023؟

سعر ومكونات كرتونة رمضان 2023

وتجيب «الوطن»، خلال السطور القادمة، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة عن سعر ومكونات وعروض كرتونة رمضان 2023؟ وفقا لأشهر مواقع التسوق في مصر.

كرتونة رمضان - 10 قطع

عروض كرتونة رمضان 2023، 10 قطع، يصل سعرها إلى 119.95 جنيه، وتتكون من الآتي:

- 5 أكياس مكرونة - 300 جرام.

- 1 كيس أرز 900 جرام.

- 1 كيس سكر - 900 جرام.

- 1 كيس فول - 300 جرام.

- 1 زجاجة زيت خليط - 600 مللي.

- 1 كيس ملح - 500 جرام.

كرتونة رمضان - 7 قطع

عروض كرتونة رمضان 2023، 7 قطع، يصل سعرها إلى 99.95 جنيه، وتتكون من الآتي:

- 2 كيس مكرونة - 300 جرام.

- 1 كيس أرز - 900 جرام.

- 1 كيس سكر - 900 جرام.

- 1 كيس فول - 300 جرام.

- 1 زجاجة زيت خليط - 600 مللي.

- 1 كيس ملح - 500 جرام.

كرتونة رمضان - 5 قطع

عروض كرتونة رمضان 2023، 5 قطع، يصل سعرها إلى 52 جنيها، وتتكون من الآتي:

- زجاجة زيت خليط 800 جرام.

- كيس مكرونة 400 جم.

- كيس صلصة.

- عبوة شاي 40 جم.

كرتونة رمضان - 12 قطعة

يصل سعرها إلى 229 جنيها، ويأتي مكونات كرتونة رمضان 2023 يكون كالآتي:

- 2 كيس أرز مصري فاخر الأصيل - 900 جرام/الكيس.

- كيس مكرونة الملكة مرمرية - 400 جرام.

- كيس مكرونة الملكة خواتم كبيرة - 400 جرام.

- كيس شعيرية الملكة - 400 جرام.

- زجاجة زيت قطفة عباد شمس - 800 مللي.

- زجاجة زيت بالهنا للقلي والتحمير - 700 مللي.

- زجاجة خل لا روز - 1 لتر.

- كيس سكر أبيض بالهنا - 900 جرام.

- علبة شاي ناعم ليبتون - 100 جرام.

- مرقة دجاج كنور فاين فودز - 48 مكعب.

- 2 كيس ملح طعام يودي خشن الخير - 250 جرام/الكيس.

- كيس دقيق مصري فاخر ميس كرمة - 1 كيلو.