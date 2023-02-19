انتشال جثتي شخصين غرقا في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري في محافظة المنيا، جثتين لغريقين من داخل ترعة الإبراهيمية في ظروف غامضة، والأولى عُثر عليها أسفل كوبري أم تسعة في مركزي ملوي، والثانية أسفل كوبري الإضافية في مدينة المنيا، وجرى التحفظ عليهما داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تحقق في الواقعتين لكشف الظروف والملابسات.

انتشال جثة غريق في مركز ملوي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانتشال جثة غريق من داخل ترعة الإبراهيمية أسفل كوبري أم تسعة بالوحدة المحلية بقرية الروضة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية وجمع المعلومات تبين أن الجثة لشاب يدعى مينا "ش" 26 عاما، مقيم بمدينة ملوي، وتم إيداعها بمشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

العثور على جثة أسفل كوبري الإضافية

كما تلقى مدير الأمن إخطارا من عمليات النجدة، يفيد تمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة شخص من ترعة الإبراهيمية حيث كانت أسفل كوبري الإضافية في حي غرب مدينة المنيا.

بإجراء التحريات الأولية تبين أن الجثة لشخص يدعي محمد "ص" 32 عاما، مقيم بعزبة بدوي في حي غرب مدينة المنيا، وتم إيداعها في مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف الحادثين وكشف الظروف والملابسات، وتحديد هل توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة أم لا.