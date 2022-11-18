رئيس البرلمان الأفريقي: أشكر مصر على تنظيم COP27 بتلك الصورة الرائعة

قال رئيس البرلمان الأفريقي، فوراتشن شارومبيرا، إن برلمان عموم أفريقيا الذي يعبر عن دول القارة جميعها، والبالغ عددها 55 دولة، والمجتمع المدني، يشكر مصر حكومة وشعبا لتقديم أفضل التجهيزات لقمة المناخ، فيما يتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات والإعدادات.

COP27 قمة التنفيذ

وأضاف «شارومبيرا»، خلال لقاء خاص على شاشة القناة الأولى، على هامش قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، أن قمة المناخ في شرم الشيخ هي للتنفيذ، لكن كنا نود بأن نتحرك ونمضي قدما لما فعلته الدول المتقدمة فيما يتعلق بالتزاماتها وتلبية حاجات أفريقيا في الظروف الخاصة التي تمر بها، وأن نتأكد من أن الأمور الخاصة بالتخفيف والتكيف والدعم الذي يجب أن يقدم للدول النامية كاف لحل هذه القضايا.

وتابع: «نريد أن تكون هناك قوة دافعة ومنصة تضمن أن يكون هناك دفعا للمضي قدما في هذه المجالات، قد يكون هناك COP27 وCOP28 وCOP29 أو COP100 ولا يكون هناك نتائج، نود أن نضمن بأن تكون هناك نتائج، يجب أن يكون هناك التزامات وعمل يرتبط بالعمل المناخي».

وواصل: «نريد ترتيبات هيكلية، وكنا نعمل منذ 3 أشهر مع كل البرلمانيين الذين كنا نتناقش معهم، ونجد أن شعوبنا قد تموت إذا لم يكن هناك تصرف وإذا لم يكن هناك فعل، لذا جئنا إلى COP27 وهي قمة التنفيذ، ولكن لماذا لم يحدث هذا التنفيذ؟ وبالتالي جئنا لقضايانا الأساسية حول لماذا، وسوف نلتقي مرة أخرى في مايو لنقول كيف؟ يجب أن يتم تصميم خارطة طريق لـ COP28 لنذهب ونحن جاهزين بـ لماذا وكيف وما يجب أن يتم فعله».

نحتاج لكي نكون قوة واحدة

واستكمل: «نقول إنه حانت اللحظة لكي ندفع الحكومات للتنفيذ، فالأمر ليس متعلقا بأفريقيا، نحتاج أن نكون قوة واحدة ودفع الحكومات، لقد حان الوقت لفعل الشيء والوقت ليس للمفاوضات».