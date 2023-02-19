أمير داعش لقناة الوثائقية: لم نشكو في التنظيم من أي أزمات مالية

قال رشيد المصري، أحد أمراء داعش، إن أمجد صديقه «عامر المصري» بعد منعه من الذهاب إلى ليبيا سافر إلى سوريا عن طريق غير معروف، وانضم لجبهة النصرة في 2012 فلم يكن تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» موجودا بشكل واضح في العراق والشام، وكان على اتصال به لشرح الأحداث والأمور ومناقشة ما يجرى ودعاه للسفر إلى سوريا في أسرع وقت.

وأوضح المصري، أن ما كانوا يمرون به من خلال تنقلهم من ليبيا إلى سوريا إلى غزة أشبه بما يسمى سياحة جهادية، متابعا: «فلم نكن نشكو من ضوائق مالية، وكانت هناك حالة من الحريات المرتفعة في الدول العربية، وصديقي أمجد كان خريج هندسة طيران».

جاء ذلك خلال حوار أجراه الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع أمير تنظيم داعش، على القناة الوثائقية.