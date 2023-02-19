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أمير داعش لـ قناة الوثائقية: لم نحمل السلاح في مصر.. وحكام سوريا وليبيا اختاروا المواجهة

كتب:

محمد أيمن سالم
11:52 م | الأحد 19 فبراير 2023
رشيد المصري

رشيد المصري

قال رشيد المصري، أحد أمراء داعش، إنه درس الاقتصاد والعلوم السياسية وصديقه المقرب أمجد درس هندسة الطيران، وسافرا وانضما لتنظيم داعش كمشاركة ضد أنظمة حكم سترحل، وكانت المشاركة في ليبيا أو سوريا لأننا مسلمين وعرب: «كنا نرى شعوب الدول الأخرى تحكمهم أنظمة قاسية وعاتية ونحن نرفض ذلك وكان ردنا من خلال الانضمام للتنظيم المسلح، وحكام سوريا وليبيا اختاروا أن تكون الثورة في بلادهم مسلحة بعكس النظام المصري وقتها».

وأوضح المصري، أن معمر القذافي وبشار الأسد اختارا أن يواجهمهم الناس بالسلاح، ولم نفعل ذلك في مصر لأن الشعب المصري لا يحتاج من يدافع عنه، على عكس السوريين والليبين ووجود المرتزقة الأفارقة هناك.  

 

جاء ذلك خلال حوار أجراه الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،  مع أمير تنظيم داعش، على القناة الوثائقية.

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