أمير داعش لـ قناة الوثائقية: تجربة الجهاد السوري الأولى فشلت في السبعينات

قال رشيد المصري، أحد أمراء داعش، إنه سافر إلى ليبيا وسوريا للتأكد من حق المسلمين هناك في الدفاع عنهم، متابعا «لم أكن مرتاحا في ليبيا، وغادرت بعد ذلك مباشرة، بعدما تبين لي عدم دقة الحكم والتوصيف».

وأوضح المصري، أن الوضع في سوريا كان مختلفا عن الآن فكان النظام السوري يواجه هجوم متوقع من الناتو، والطوائف التي دعمت النظام السوري هي طوائف قلة محتكرة الحكم، لافتا إلى أن الجهاد السوري الأول في نهاية السبعينات كانت محل قراءة بالنسبة له وانتهت تجربة الجهادي السوري مروان حديد وقتها، وفشلت التجربة بسبب قرار الإخوان بالثورة في الخارج.

جاء ذلك خلال حوار أجراه الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع أمير تنظيم داعش، والمذاع على القناة الوثائقية.