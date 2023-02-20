حبس سائق قاد سيارته برعونة في مدينة نصر.. ومحام يوضح العقوبة

أمرت النيابة العامة بحبس سائق، قاد سيارة نقل برعونة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اصطدامه بإحدى السيارات الملاكي في منطقة مدينة نصر، وطلبت النيابة من المباحث سرعة الانتهاء من التحري عن الواقعة والنشاط الإجرامي عن المتهم لاستكمال التحقيقات.

وفي بيان أمس الأحد، أعلنت وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والقبض على المتهم بقيادة سيارة نقل برعونة، في منطقة مدينة نصر، ما أدى لاصطدامه بإحدى السيارات الملاكي.

اعتراف المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة المتسببة في الحادث، وضبط السائق المشار إليه، وتبين أن له معلومات جنائية، واعترف بارتكابه الواقعة المشار وهروبه من محل الواقعة خشية من ضبطه والمساءلة القانونية.

العقوبة القانونية

وعقب سمير عبدالعظيم المحامي، على الواقعة قائلا إنّ قانون المرور حدد عقوبات رادعه تقع على قائدي السيارات وكل من يقود سيارته برعونة، وأداء حركات استعراضية في الطريق العام والتباهي والتفاخر بها، لأنه يعرض سلامة المواطنين إلى الخطر، ووقوع الكثير من الخسائر في الأرواح والأموال والممتلكات العامة والخاصة.

عقوبة المتهم

وأشار المحامي إلي أنّ قانون المرور نص على «كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وفقًا للمادة 238.

وأوضح أنّ قانون المرور الجديد، يعاقب «بالحبس وغرامة تبدأ من 4 آلاف جنية ولا تتجاوز الـ8 آلاف جنيه، وسحب التراخيص مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز عن 3 سنوات».

وأكد أن قانون المرور حدد في مادته رقم 75 عقوبة ارتكاب أي فعل يتسبب في تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها، وذلك بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر.