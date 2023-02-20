3000 وظيفة بالقطاع الخاص حتى نهاية فبراير 2023.. تعرف على الشروط

نجحت وزارة القوى العاملة خلال الساعات الماضية في الاتفاق مع شركات القطاع الخاص، على مد مهلة إتاحة فرص التوظيف، التي أعلنت عنها الوزارة من خلال النشرة الشهرية القومية للتشغيل، بتوفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل في 85 شركة قطاع خاص كائنة في 13 محافظة.

إتاحة فرص العمل لأكبر عدد من الخريجين

ووافقت شركات القطاع الخاص في 13 محافظة على مد مهلة التوظيف بها إلى نهاية شهر فبراير الجاري 2023، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الخريجين الذين تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغل الوظائف.

والمحافظات التي تتاح فيها فرص توظيف أكثر من 3 آلاف من الخريجين من الحاصلين على جميع المؤهلات الدراسية، بخبرات ودون خبرات، وفقا للإعلان الذي أعلنت عنه وزارة القوى العاملة هي: «القاهرة والجيزة وبورسعيد وأسيوط والإسكندرية والغربية والمنوفية والقليوبية والشرقية والإسماعيلية وسوهاج والدقهلية والوادي الجديد».

وظائف للحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة والشهادات العامة

ولفتت وزارة القوى العاملة الى أن الوظائف المتاحة للحاصلين على جميع المؤهلات، ومن بينها وظائف: «مهندسو تخطيط ونسيج وكهرباء، ومحاسبين ومندوبين مبيعات وموظفين شؤون عاملين ومشرفين جودة وفنيين سلامة وصحة مهنية وعمال إنتاج وصيدلي وكيميائي وأفراد أمن بمواقع مميزة، وموظفي كول سنتر ومنسقين ميدانيين ومدرسين وممرضين، وموظفين بكل التخصصات الفندقية، وعمال في مهن التفصيل والخياطة وفنيين وسائقين وعمال نظافة».

كما نوهت الوزارة إلى توفير فرص عمل لذوي الهمم، في وظائف أخصائي تمويل ومشرفين وموظفين استقبال وإداريين وسائقين وعمال دليفري، وحددت وزارة القوى العاملة مرتبات الموظفين بحد أدنى 2700 جنيه وتصل إلى 4000 جنيه.

وتتضمن مزايا الوظائف، تأمين اجتماعي، تأمين صحي، بدلات، وتستمر وزارة القوى العاملة في استقبال طلبات التوظيف للراغبين عبر الرابط التالي: https://www.manpower.gov.eg/