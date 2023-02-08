البنك الأوروبي والمؤسسة البريطانية يمنحان بنك القاهرة 100 مليون دولار

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار BII عن تمويل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي كقرض مساند يتم إدراجه ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية لبنك القاهرة كواحد من أكبر البنوك العاملة في مصر، دعماً للخطط التوسعية التي يتبناها بنك القاهرة وتعزيز هيكل رأس المال.

ويسهم هذا التمويل المساند طويل الأجل في الإسراع بخطط النمو الطموحة لبنك القاهرة وزيادة رأسمال البنك وتعزيز التمويلات التي يتم ضخها بمختلف القطاعات الحيوية تحقيقاً لأهداف الشمول المالي، حيث يمتلك البنك واحدة من أكبر شبكات الفروع في مصر والتي تبلغ نحو 248 فرعا ووحدة مصرفية بكافة أنحاء الجمهورية، إلى جانب النمو والتقدم الإستراتيجي الذي حققه البنك على مستوى قنوات التوزيع الرقمية.

خطة عمل في مجال الحوكمة المؤسسية المناخية

ومن خلال التعاون المشترك، سيقدم البنك الأوروبي لبنك القاهرة الدعم والمساندة لتنفيذ خطة عمل في مجال الحوكمة المؤسسية المناخية، بما يسهم في تعزيز اعتبارات تغير المناخ ضمن إجراءات البنك، وبما يتوافق مع الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ، هذا إلى جانب الدور الذي ستقوم به المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار BII في دعم إستراتيجية البنك لتنفيذ خطته لإطلاق منظومة إدارة بيئية ومجتمعية شاملة بما سيسهم في تدعيم العلامة التجارية للبنك وتعزيز إمكانية حصوله على رأس المال الأجنبي لدعم نموه المستدام.

ووفقا لبيان صحفي، قال فرانسيس ماليج، العضو المنتدب للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «لدي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التزام طويل الأمد تجاه الدولة المصرية وقطاعها المالي، ويعزز ذلك شراكتنا مع بنك القاهرة»، معرباً عن سعادته بتعزيز التعاون مع البنك والمؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار، الأمر الذي من شأنه تعزيز رأسمال البنك ومرونته، ومساعدته على تعزيز ممارساته المؤسسية لتصبح أكثر مرونة تجاه آثار التغير المناخي.

تعزيز قدرة بنك القاهرة على دعم الشركات

وعلى صعيد آخر، أوضحت شيرين شهدي، رئيس مكتب القاهرة ومدير عام التغطية في إفريقيا للمؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار BII أن المؤسسات المالية القوية والراسخة تؤدي دوراً فعالاً في تعزيز إنتاجية القطاعات الخاصة ودعم تواجد الاقتصاديات القوية، مضيفةً: «شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تهدف إلى تعزيز قدرة بنك القاهرة على دعم الشركات من خلال زيادة ضخ التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتمويل الجديد لرأسمال البنك الذي سيعزز من نطاق توسعه ومساعدته على تحقيق فرص اقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى البلاد».

وأكدت أن المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار ستضيف خبراتها على المستويين البيئي والاجتماعي لمساعدة بنك القاهرة على تدعيم استراتيجيته وثقافته المؤسسية التي ستسهم في ترسيخ مكانة البنك، وجذب قدر أكبر من الاستثمارات، وتسريع عجلة التنمية للقطاع المؤسسي الذي يتسم بالإنتاجية والشمولية في مصر على المدى الطويل".

تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في بنك القاهرة

فيما أكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن البنك لا يدخر جهدًا لتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق رؤية مصر 2030، معرباً اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" والمؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار، والتي تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في المؤشرات المالية والرؤية المستقبلية لبنك القاهرة.

وتابع فايد أن بنك القاهرة يولي اهتماماً بالغاً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، انطلاقاً من السبق والريادة التي يتمتع بها البنك في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذا التعاون يستهدف ضخ المزيد من التمويلات لدعم هذه القطاعات ومساندة خطط البنك الطموحة في مجال العمل المناخي بما يسهم بشكل فعّال في تحقيق نمو اقتصادي يتسم بالشمولية والاستدامة.

جدير بالذكر أن مصر عضواً مؤسساً في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء نشاطه في مصر خلال عام 2012، ضخ البنك استثمارات بقيمة 10 مليار يورو لتمويل 163 مشروع في البلاد.