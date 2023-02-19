أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك الأهلي.. تصل إلى 17.25%

تجذب شهادات الادخار البنكية جزءًا كبيرًا من مدخرات العملاء، الذي يرغبون في استثمار آمن ذات عائد مرتفع، وتتميز شهادات الادخار بضمان عائد متنوع، بعد إيقاف التعامل بشهادات الـ25% و22.5%.

وترصد «الوطن»، من خلال هذه السطور، أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية من البنك الأهلي المصري بنهاية تعاملات اليوم.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير:

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد على الشهادة: 16.5% ربع سنوي.

- نوع العائد: متغير مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري (Bid Corridor).

- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة.

الشهادة الخماسية ذات العائد الثابت الشهري

- معدل الفائدة على الشهادة: 12.25%.

- نوع الفائدة: ثابتة.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- دورية صرف العائد: شهريًا.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفتها.

- إمكانية الاقتراض بضمان شهادة الادخار الخماسية من البنك الأهلي المصري.

- يتم حساب العائد على الشهادة الخماسية ذات العائد الثابت، من الشهر التالي لشراء الشهادة.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد على الشهادة: 16% شهري، 16.25% ربع سنوي، 16.50% نصف سنوي، 17.25% سنوي.

- نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة.

- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة.

قرار البنك المركزي الأخير

كان البنك المركزي المصري قد قرر في آخر اجتماع للجنة السيادة النقدية تثبيت أسعار الفائدة، بعد إيقاف العمل بشهادة الـ25%.