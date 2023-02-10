افتح حساب جاري ببنك القاهرة واحصل على عائد يومي يصل لـ 9%

تعد الحسابات الجارية في البنوك من أكثر الوسائل انتشارا لإيداع الأموال وحفظها بمؤسسات آمنة وفي نفس الوقت سهولة السحب والإيداع والتحويل، وإجراء جميع المعاملات المالية الأخرى التي تسهلها البنوك للعملاء، فيما يتميز ذلك النوع من الأوعية المصرفية بعدم صرف عائد إلا فيما ندر.

مميزات وشروط فتح حساب ثروة ببنك القاهرة

ووفقا للموقع الرسمي لـ بنك القاهرة، فإن حساب ثروة هو أحد الحسابات الجارية اليومية والذي يشمل كافة المعاملات البنكية من إيداع وسحب وتحويل أموال، بجانب احتساب عائد مميز يومي على المبالغ المودعة يصل إلى 9%، ويختلف العائد بحسب الرصيد الختامي.

يتيح البنك حساب ثروة الجاري بعائد يومي بالعملة المحلية، الجنيه، فقط، ولفتح الحساب لابد من إيداع 50 ألف جنيه كحد أدنى فيما يبدأ احتساب العائد اليومي عند وصول الرصيد إلى مليون جنيه، والفائدة تحتسب وفقا لرصيد الإغلاق اليومي وتقيد شهريا بشرائح أو مستويات.

أسعار الفائدة على الحساب الجاري ببنك القاهرة

-من 1 إلى أقل من 5 ملايين جنيه: عائد يومي 7%.

-من 5 إلى أقل من 10 ملايين جنيه: عائد يومي 7.75%.

-من 10 إلى أقل من 20 مليون جنيه: عائد يومي 8.25%.

-من 20 مليون فأكثر: العائد يصل إلى 9%.

الأوراق والمستندات المطلوبة

-صورة البطاقة الشخصية سارية، أو شهادة الميلاد للقصر.

-صورة جواز السفر للأجانب المقيمين، وفاتورة مرافق حديثة، بها العنوان السكني.